La empresa de IA Física Tensor se incorpora al DFactory Barcelona

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro; el CBO de Tensor, Hugo Fozzati, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué - JOSEP LAGO - CZFB

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La empresa estadounidense especializada en inteligencia artificial (IA) Física Tensor se ha unido al DFactory Barcelona, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicado este miércoles.

La compañía desarrolla inteligencia artificial agéntica y tecnología de conducción autónoma integral (full-stack), y su "producto insignia" es el Tensor Robocar, es el primer vehículo sin conductor de Nivel 4 SAE (SAE L4) de grado automotriz del mundo.

El CZFB ha celebrado que la incorporación de Tensor supone la llegada a DFactory Barcelona de "una empresa que está redefiniendo el concepto de movilidad autónoma" mediante la integración de inteligencia artificial avanzada, diseño automovilístico e innovación tecnológica.

La voluntad de la empresa es "integrarse en un entorno global de innovación" donde convergen empresas líderes en inteligencia artificial, automatización, robótica, fabricación avanzada y tecnologías emergentes.

"ENTORNO ADECUADO"

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, ha subrayado que la incorporación "refuerza el posicionamiento de DFactory Barcelona como un espacio donde las tecnologías que están definiendo el futuro encuentran el entorno adecuado para desarrollarse".

La directora general, Blanca Sorigué, ha añadido que la compañía "aporta una visión disruptiva sobre la movilidad del futuro" y demuestra la capacidad del ecosistema para atraer proyectos tecnológicos de alto valor añadido.

El CBO de Tensor, Hugo Fozzati, ha destacado que la incorporación al DFactory "representa un paso estratégico" para la empresa y ha destacado que en el espacio confluyen la IA, la robótica y la ingeniería avanzada.