Empresas de España e Italia refuerzan su alianza en ciberseguridad en una jornada en Barcelona

Una jornada organizada por Foment del Treball, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) - FOMENT

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) han reunido este martes en una jornada en Barcelona a instituciones, expertos y empresas de España e Italia para reforzar su alianza en ciberseguridad.

El objetivo era promover la cooperación público-privada y el crecimiento de "un sector estratégico en el que Europa necesita grandes empresas líderes capaces de competir en un escenario internacional altamente exigente", según ha informado la patronal en un comunicado.

El programa del foro ha incluido bloques dedicados a la cooperación europea en políticas de ciberseguridad, al impulso de la industria, a la innovación conjunta en el eje mediterráneo y a los retos que plantean las tecnologías cuánticas.

Con esta cita internacional, Foment ha querido reafirmar su compromiso en el impulso de la cooperación empresarial.

Además, ha impulsado un ecosistema competitivo en el que las empresas españolas e italianas puedan convertirse en grandes compañías capaces de liderar la innovación y la seguridad digital en Europa y competir en un mercado global en constante transformación.