Varias personas asisten al encendido de luces de ‘Nadal al Port’, a 27 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha celebrado este viernes en el Moll Bosch i Alsina el encendido de luces y la inauguración de la octava edición de Nadal al Port en el Port Vell, con la participación del presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el director de la Gerència Urbanística del Port Vell, David Pino.

La jornada ha incluido una proyección audiovisual del nuevo proyecto navideño del recinto y una cuenta atrás, tras la cual 10 niños y niñas ganadores de un sorteo para los hijos de trabajadores del puerto han accionado un pulsador.

Tras pulsar el botón se ha iniciado un espectáculo de luces inspirado en el 'trencadís' de Antoni Gaudí, en constante movimiento y sincronizado con una banda sonora y, posteriormente, ha tenido lugar una interpretación coral basada en una selección de fragmentos de 'El Mesías' de Händel, que ha dado inicio a las actividades de la Fira de Nadal.