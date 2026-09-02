Encuentran a un bebé muerto en una bolsa de plástico en un edificio de Sant Adrià (Barcelona)

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - ARCHIVO

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han encontrado este miércoles a un bebé muerto dentro de una bolsa de plástico en la escalera de un edificio de la calle Llevant del barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha avanzado 'Metrópoli' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Una mujer encargada de la limpieza del edificio ha encontrado sangre en el rellano del edificio proveniente de una bolsa de basura, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida del bebé, y ha dado el aviso, según explica el citado medio.

Se han desplazado al lugar de los hechos varias dotaciones de los Mossos y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y la Área de Investigación Criminal del cuerpo se ha hecho cargo de la investigación.