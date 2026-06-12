Endesa adapta 1.500 soportes eléctricos en Catalunya para reforzar la protección de la avifauna

Técnicos realizan trabajos en una línea en Manlleu (Barcelona) - ENDESA

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, prevé adaptar este año unos 1.500 soportes de su red eléctrica en Catalunya con el objetivo de hacerlos más seguros para la avifauna, informa en un comunicado este viernes.

El plan, que ya está en marcha y significa adaptar 4 soportes al día, se ha presentado en Manlleu (Barcelona), que está en Osona, una comarca que es zona de paso de especies migratorias y que se considera prioritaria.

"Se trata del territorio con mayor despliegue de este año, con hasta 345 intervenciones previstas, que ayudarán a minimizar el riesgo de electrocución y colisión de las aves y, así, contribuir a su conservación", explican.

La jornada ha tenido un carácter práctico y divulgativo, permitiendo ver equipos especializados trabajando en la adaptación de dos soportes eléctricos en un tramo de la línea de media tensión a 25 kV que comienza en Manlleu y da servicio a municipios como Sant Hipòlit de Voltregà, Torelló, Sant Quirze de Besora o Montesquiu.

Estos trabajos se han realizado con personal especializado en trabajos en tensión, es decir, que para ejecutar los trabajos no se ha desconectado la línea en ningún momento, por lo que los clientes que dependen de ellos no han notado ninguna interrupción del servicio.