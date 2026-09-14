Endesa cede indefinidamente patrimonio industrial al Ayuntamiento de Torres de Segre (Lleida)

Imagen de parte de la exposición - ENDESA

LLEIDA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha renovado de forma "indefinida" el acuerdo con el Ayuntamiento de Torres de Segre (Lleida) de cesión de patrimonio industrial y energético para su exposición en el Museu de l'Evolució del municipio.

Este paso da continuidad al convenio firmado en 2013 y permite que los bienes, entre los que se encuentran una colección de contadores, aparatos medidores, una estufa y un teléfono de campaña, sigan a disposición del público, ha informado este lunes Endesa en un comunicado.

Las piezas se exponen en el Antic Molí, edificio construido en 1880 que acoge al museo.

Además, el consistorio asume la responsabilidad de la conservación, custodia y mantenimiento de los bienes, "garantizando la seguridad y las condiciones óptimas de exhibición, a la vez que los puede explotar culturalmente".

Se ha constituido una comisión de seguimiento del acuerdo formada por representantes de ambas partes, que se reunirá periódicamente para "evaluar las actuaciones e impulsar nuevas iniciativas".