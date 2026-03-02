Endesa invierte 15,5 millones en mejorar la central térmica de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Imagen aérea de la planta de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) - ENDESA

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha iniciado un proyecto de revisión para garantizar "la máxima fiabilidad, eficiencia, seguridad y disponibilidad" de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), con un presupuesto de 15,5 millones de euros, informa este lunes en un comunicado

Los trabajos, en marcha desde este mismo mes de enero, incluyen actuaciones en la turbina de vapor, las turbinas de gas, los generadores, las calderas de recuperación y diversos sistemas auxiliares de la planta.

Entre las intervenciones mecánicas, eléctricas y de control destaca el rebobinado completo del estator del generador de la turbina de vapor, la inspección integral de los módulos de alta, media y baja presión de la turbina, así como la reparación del rotor del generador de la turbina de vapor en un taller especializado.

Paralelamente, se están realizando inspecciones anuales de las turbinas de gas, con la aplicación de las últimas tecnologías para mejorar la fiabilidad, la sostenibilidad y el rendimiento operativo.

"El objetivo final es mejorar la vida útil de todos sus equipos y reducir el riesgo de paros no programados", explica la compañía que, en paralelo, ha desplegado una intensa coordinación entre el equipo propio de la planta y más de 58 empresas contratistas, con una media de movilización de 120 trabajadores en obra y picos de 200.