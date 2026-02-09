Endesa mejora la red eléctrica del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes y el Baix Ter (Girona)

Endesa mejora el suministro en el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes y el Baix Ter (Girona) - ENDESA

GIRONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial Suministros de Luz y Fuerza (SLF), ha modificado el trazado de una línea eléctrica en el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes y el Baix Ter (Girona), con una inversión de 400.000 euros, informa en un comunicado este lunes.

Según la compañía, las obras comportarán una mejora del impacto visual y ambiental, un refuerzo en la seguridad del suministro a los diferentes repetidores ubicados en la colina más alta de la montaña y una mejora de la calidad del servicio a sus clientes.

Los trabajos, que empezaron en marzo del año pasado y han finalizado recientemente con la puesta en servicio de la infraestructura, han consistido en extender una nueva línea de media tensión a 25 kV, de 2.270 metros de longitud, desde la calle de Barcelona hasta un nuevo centro de transformación.