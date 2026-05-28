Endesa patrocinará La Patum de Berga (Barcelona)

Josep Figols, Gerent De Tecníber,; Israel Del Arco, Responsable Territorial B2C D'endesa A Catalunya, E Ivan Sànchez, Alcalde De Berga - ENDESA

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa será patrocinador de La Patum de Berga (Barcelona), declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, por primera vez durante la celebración de este año.

El alcalde de Berga, Ivan Sànchez, y el responsable territorial B2C de Endesa en Catalunya, Israel del Arco, han formalizado el acuerdo este jueves, informa la compañía en un comunicado.

La entrada de Endesa como 'sponsor' se enmarca en el modelo de financiación de la fiesta, que combina aportaciones públicas y privadas, y la compañía tendrá visibilidad en varios espacios de la ciudad durante los días de celebración.

También estará presente en espacios publicitarios y soportes visuales repartidos por las calles de Berga y en las retransmisiones de los actos principales.

Sànchez ha afirmado que el apoyo de empresas como Endesa "permite mantener viva la esencia de la fiesta y seguir impulsando una celebración de la magnitud de La Patum garantizando su financiación".

Del Arco ha expresado que La Patum es una "expresión cultural única y un elemento central de la identidad de Berga y del Berguedà", y ha dicho que para Endesa, formar parte de ella como patrocinador es una forma de contribuir a la preservación de esta tradición y de reforzar su compromiso con el territorio.