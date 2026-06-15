Endesa refuerza la red eléctrica de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) por 250.000 euros

Imagen de las actuaciones para mejorar la red eléctrica de Endesa en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona). - ENDESA

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha ejecutado diversas actuaciones de renovación y mejora de la red eléctrica subterránea de media tensión en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), con una inversión de más de 250.000 euros.

Estas obras, que incluyen la instalación de dos anillas eléctricas y sustitución del cableado subterráneo, tienen el objetivo de reforzar la calidad del suministro, y garantizar así su continuidad y seguridad, informa la compañía este lunes en un comunicado.

También ha cifrado en 2.000 personas los beneficiarios de las actuaciones, que posibilitan que en el caso de una incidencia de una de las líneas principales de la localidad, el servicio a los clientes de Endesa se pueda efectuar por líneas alternativas.