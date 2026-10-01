Endesa refuerza el servicio eléctrico en seis municipios del Alt y el Baix Camp (Tarragona)

Dos operarios de Endesa - ENDESA

TARRAGONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha iniciado las obras de reforma y mejora tecnológica de la red eléctrica de media tensión en Alcover (Tarragona), con una inversión de 500.000 euros aportada íntegramente por la empresa, y que beneficiarán a los municipios de Milà, Mont-ral y Valls (Alt Camp) y Albiol y la Selva del Camp (Baix Camp), que también dependen de la misma infraestructura.

La obras, que se alargarán hasta febrero del año que viene, incluyen la instalación de 4 tramos nuevos de red subterránea para enlazar diferentes centros de transformación, lo que permitirá crear un anillo eléctrico que en el caso de una incidencia posibilitará a Endesa seguir dando servicio a sus clientes por una vía alternativa, ha informado en un comunicado este jueves.

Endesa también prevé la reforma tecnológica de dos centros de transformación y la sustitución de otros dos más, que contarán con prestaciones nuevas como el telecomando para que la compañía pueda controlar y maniobrar la red a distancia.