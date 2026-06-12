Endesa regula el caudal del Noguera Pallaresa (Lleida) para la Copa de España de Eslalon Olímpico

Eslalon olímpico - ENDESA

LLEIDA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa prevé regular el caudal de los ríos Noguera Pallaresa y Noguera de Cardós para la celebración de la 4 Copa de España de Eslalon Olímpico y del Campeonato de España de Eslalon Olímpico Veteranos, que se celebrará en Sort (Lleida) este fin de semana, informa en un comunicado este viernes.

La operación permite adaptar el caudal a las necesidades de la competición y también se realizará este viernes para la jornada de entrenamietos.

El objetivo es que en Sort haya 25 metros cúbicos por segundo de agua y, para lograrlo, se pondrá en marcha la regulación en un engranaje de compuertas de diferentes centrales hidráulicas.

Endesa ha recordado que colabora desde hace años con asociaciones culturales y deportivas para facilitar el desarrollo de jornadas y competiciones.

Para ello, cuenta con convenios de colaboración con diferentes administraciones de Lleida con el fin de fomentar la práctica de deportes al aire libre.