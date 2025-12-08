Un ensayo de Antoni Gelonch reflexiona sobre seguir siendo creyente hoy

Portada del libro - ALBADA

El escritor Antoni Gelonch acaba de publicar 'Encara ets de Missa?' ('¿Aún eres de Misa?'), de Albada Editorial, para reflexionar sobre seguir siendo creyente hoy frente a la sorpresa de los demás porque alguien conserve la fe.

El libro pretende explicarse ante quienes le preguntan en los últimos años por qué sigue yendo a misa, razón por la cual precisamente se planteó escribir el texto: hace décadas había quien se extrañaba ante el no creyente, mientras que ahora es al revés, explica.

Por eso uno de los capítulos, 'El péndulo, señal de identidad', habla de un retorno actual a la espiritualidad, también de muchos jóvenes, porque la religión les da seguridad ante una sociedad hedonista y nihilista, dice.

"LA SUERTE DE DUDAR"

Sin embargo, el autor constata que la religión no sólo aporta seguridad, sino también dudas, y uno de los capítulo aborda precisamente 'La suerte de dudar'.

Además, es crítico con algunas actitudes de la Iglesia actual; en parte, porque considera que "demasiado a menudo la Iglesia se comporta como una multinacional, distante y burocrática".

Durante las reflexiones del ensayo, Gelonch intercala muchos datos y estadísticas sociales y demográficas, además de detalles biográficos o de los lugares del mundo donde ha vivido por razones profesionales, y que le han hecho pensar sobre la religión durante su vida.

Antoni Gelonch Viladegut (Lleida 1956), presidente de la Fundació Horitzons 2050, ha sido farmacéutico, ha trabajado en multinacionales de este sector, y también en consellerias de la Generalitat; ha colaborado en medios de comunicación; es autor de 18 ensayos de historia, arte e historia del arte, y en 2023 recibió la Creu de Sant Jordi de la Generalitat y la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de la Ciutat de Lleida.