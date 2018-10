Entidades convocan una manifestación el 17 de marzo contra los "ataques" a la escuela catalana

Publicado 06/03/2018 11:25:42 CET

Llaman a los asistentes a acudir de verde

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una cuarentena de entidades, entre ellas la ANC, Ustec·Stes, Plataforma per la Llengua y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc), han convocado una manifestación para el sábado 17 de marzo contra los "ataques" a la escuela catalana, a la que han llamado a los asistentes a ir de verde emulando las movilizaciones en las Islas Baleares contra el decreto del trilingüismo.

En rueda de prensa, el portavoz del sindicato Ustec·Stes, Ramon Font, ha asegurado que la manifestación, bajo el lema 'L'escola no té por' (La escuela no tiene miedo) y que partirá a las 17 horas de paseo de Gràcia hasta el paseo Lluís Companys de Barcelona, pretende mostrar una "respuesta colectiva" como sociedad en favor de la inmersión lingüística y a las acusaciones a docentes de adoctrinamiento.

Font ha afirmado que también quiere ser un aviso a PP y Cs de que "la lengua no se puede tocar", y demostrar que el modelo de escuela catalana es de consenso y de éxito, que asegura que los alumnos tengan competencias de catalán y castellano.

Tanto Font como Elisenda Romeu (ANC) han confiado en que se vayan sumando más entidades, entre ellas todas las que forman parte de la plataforma Somescola, y la ANC ha explicado que ya se están organizando autocares para acudir a Barcelona: "Que vean, yendo de verde, que cualquier ataque a la escuela, tendrá una respuesta de la sociedad", ha dicho Font.

Romeu ha explicado que la manifestación se comenzó a gestar hace unos dos meses y se han ido sumando entidades, y Font ha esperado que sea masiva.

La portavoz del Sepc, Mercè Terès, ha asegurado que quieren mostrar su agradecimiento al profesorado y evidenciar que la inmersión lingüística es un instrumento para luchar contra la "segregación", y ha apelado a los estudiantes a salir a la calle.

Desde Dincat, Isabel Montesino ha afirmado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya tiene "paralizado" el decreto de la escuela inclusiva al no disponer de presupuestos.

Entre la cuarentena de entidades que convocan la concentración figuran Dincat, Docents per la República, Universitats per la República, Assemblea Groga, Acció Cultural del País Valencià, Assemblees de Treballadors per a la Defensa de les institucions catalanes (Adic_gencat), Comissió de la Dignitat y Sindicat d'Estudiants.