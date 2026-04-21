Se entrega el presunto autor de la muerte violenta de un hombre en Barcelona el sábado

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana a un hombre que se ha entregado en comisaría como presunto autor de la muerte violenta de otro en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó el sábado por la noche, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los agentes recibieron el aviso a las 22.28 horas del sábado alertando de una pelea en la vía pública, por lo que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde encontraron a una persona herida de gravedad que tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) asumió el caso y lo mantiene abierto a la espera de esclarecer las causas de los hechos.