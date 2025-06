ERC achaca a la candidatura andaluza de Montero una "ralentización" en la financiación catalana

Pide que la Generalitat tenga "voz cantante" en la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto y vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha achacado a la candidatura a las elecciones andaluzas de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una "ralentización" en la negociación con la financiación singular catalana, ue tenía de fecha límite a finales de este junio.

"Cuando alguien está más preocupado por otros temas que por la financiación de Catalunya, pues esto nos molesta y nos preocupa", ha dicho en una entrevista de este jueves en Ser Catalunya recogida por Europa Press y, al preguntársele por si cree que los comicios regionales y esta supuesta ralentización con la financiación catalana están relacionados, ha afirmado que comparte "bastante" esta idea.

Cuestionado por si considera que se extenderán en el plazo establecido del 30 de junio, ha expresado que "hay trabajo hecho y cosas que se podrían explicar", como, según él, con aspectos vinculados a la agencia tributaria, y ha asegurado que los republicanos no participarán de un anuncio más simbólico que real, textualmente, para cumplir con el plazo.

PIDE "VOZ CANTANTE" DE GOVERN CON EL AEROPUERTO

Sobre una cogobernanza del Aeropuerto de Barcelona, ha pedido que la Generalitat tenga, en sus palabras, un papel protagonista y clave: "Debe tener la voz cantante. Debe ser, al menos, una de las voces cantantes".

"No tiene ningún sentido que la máxima institución del país no esté presente y no pueda decir la suya", ha dicho, y ha añadido que Aena, según él, ha priorizado de forma clara el Aeropuerto de Barajas (Madrid) por delante del enclave catalán.