ERC afirma que la decisión del TEDH "no anula el margen" para proteger el catalán en las escuelas

Archivo - El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa, en la sede de ERC, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

ERC ha afirmado que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de inadmitir a trámite la demanda de Òmnium y familias de una escuela de Canet de Mar (Barcelona), a favor del sistema de inmersión lingüística y contra el 25% de clases en castellano, "no anula el margen de las instituciones para proteger el catalán".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este jueves, han considerado una mala noticia la sentencia que, según el partido, no tiene en cuenta el consenso político y social entorno a la inmersión lingüística, pero indican que "no impone ningún porcentaje" ni aborda la constitucionalidad de la ley catalana de 2022, en litigio ante el TC.

Por ello, llaman a tener "más determinación que nunca y más ambición" en la defensa del catalán en cualquier ámbito, en un momento que consideran de ataque constante y voluntad de minorización de la lengua.