ERC avisa a Illa de que "sin concreciones en financiación" no habrá negociación de Presupuestos

Jové pide a Illa "levantar la voz" ante las palabras de García-Page sobre financiación

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha avisado este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que "sin concreciones en financiación" no habrá negociaciones sobre los Presupuestos catalanes de 2025.

En el Debate de Política General (DPG) en el Parlmanent, Jové ha instado a Illa a ponerse a trabajar para hacer realidad la financiación singular que pactaron para la investidura: "Todo el mundo sabe que las legislaturas avanzan con concreciones y Presupuestos, y que sin Presupuestos, ya lo vimos hace unos meses, poco recorrido tienen las legislaturas, aquí y en Madrid".

El dirigente republicano también ha pedido a Junts no desmarcarse del acuerdo para una financiación singular, y ha asegurado que solo se entendería que lo hicieran si es por "no poderse colgar la medalla".

"Junts no debería dar la espalda al país. No lo hagan justo ahora que desde ERC hemos conseguido mover al PSC de su zona de confort y aceptar el modelo singular", ha reclamado Jové, que ha instado a Illa a no rebajar las expectativas sobre la singularidad.

MAYORÍAS VARIABLES

El dirigente republicano ha avisado a Illa de que no juegue con mayorías variables y que no pacte "con la sociovergencia o con la derecha y los fascistas políticas que contradigan los acuerdos firmados", y la he alertado que, si lo hace, las mayorías alternativas le impedirán aprobar sus iniciativas.

Jové ha reprochado al presidente no tener suficiente ambición, ha asegurado que ERC hará una oposición exigente y vigilante de su Govern, y ha reiterado que el primer paso imprescindible para poder sentarse a hablar de otras cosas es el cumplimiento de lo acordado: "No hay pasos nuevos sin cumplimientos demostrados".

AVIVAR LA CATALANOFOBIA

Jové también ha instado al presidente de la Generalitat a "levantar la voz ante los dirigentes de su partido, como García-Page, que en nombre de la santa y sagrada unidad de España dicen los disparates que dicen", en alusión a las palabras del presidente de Castila La-Mancha sobre financiación.

Ha sostenido que las palabras de García-Page avivan la catalanofobia: "Y de la catalanofobia, al populismo y al fascismo, que usted tanto critica y tanto se opone, hay un paso muy pequeño", y también le ha reclamado que no tenga miedo a criticar a los tribunales que se niegan a aplicar la Ley de Amnistía.

Jové también ha llamado a Junts a fijar las bases de independentismo en esta nueva etapa y superar "dinámicas tóxicas y personalismos", ha sostenido que las recetas mágicas sobre la independencia son una distracción y no una solución real, y les ha instado a hacerse suya la ConvenciÓ Nacional per a la Resolució del Conflicte Polític recogida en el acuerdo de investidura de PSC y ERC.