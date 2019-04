ERC avisa a Pedro Sánchez de que "nunca, nunca, nunca" renunciará a un referéndum

Publicado 16/04/2019 14:50:09 CET

Exige al PSOE que no le haga olvidar sus ideales en una eventual negociación de investidura

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La número tres de ERC a las elecciones generales y diputada del Congreso, Carolina Telechea, ha advertido este martes al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, de que el partido republicano "nunca, nunca, nunca" renunciará a su proyecto político.

Lo ha dicho en un acto de campaña en Barcelona sobre políticas sociales, al preguntársele si su partido estaría dispuesto a renunciar a un referéndum para llegar a un acuerdo de investidura con los socialistas.

Telechea ha argumentado que no pueden renunciar: "un 80% de la población de Catalunya nos pide un referéndum pactado y poder votar, y por lo tanto estamos comprometidos a defender el derecho de autodeterminación".

Ha criticado que el PSOE y también la candidata del PSC, Meritxell Batet, les pidan renuncias de entrada antes de dialogar, y ha asegurado que ERC nunca pediría a los socialistas que renuncien "a su proyecto y a sus ideales" a cambio de negociar.

La candidata ha reivindicado a ERC como el voto útil en Catalunya y ha asegurado que una ERC fuerte podrá "condicionar la actuación del PSOE para poder resolver de manera dialogada y política el conflicto".

ERC concluye que, si Sánchez plantea la renuncia al referéndum para negociar una investidura, significará que habrá vuelto a escoger "a la derecha" para gobernar, y que su posición estará más cerca de aplicar otro 155 que de querer un diálogo con el soberanismo.

Así, el partido de Oriol Junqueras considera que Sánchez está virando hacia la derecha y que la única manera de evitarlo es que el PSC no salga reforzado en estos comicios: "Votarlo es votar contra el diálogo y a favor de la represión".

POLÍTICAS SOCIALES

En el quinto día de campaña, ERC ha defendido que su papel en Madrid también será defender una mejora de las políticas sociales en ámbitos como la lucha contra la pobreza energética; contra la emergencia habitacional; a favor de la dependencia y contra la violencia machista, entre otros.

El también candidato de ERC en estos comicios Joan Margall ha puesto el foco en la vivienda, asegurando que dos de sus grandes propuestas son crear un parque de vivienda pública a nivel estatal, y que se regulen los precios del alquiler con un indice de referencia.

"No pedimos nada imposible. No estamos pidiendo nada que no se haga en otras ciudades y en otros países europeos. Cuanto más fuertes seamos en Madrid, más podremos presionar para que el tema de la vivienda sea prioritario", ha concluido.

Margall ha expuesto que en la pasada legislatura ya intentaron impulsar iniciativas así, pero al Gobierno le temblaron las piernas ante "las presiones de bancos y fondos buitres", y ha garantizado que ERC no sucumbirá a las presiones si es decisiva en el Congreso.