ERC de Barcelona propone cubiertas blancas en edificios públicos para reducir el calor

Varias personas sentadas en un banco - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona pedirá en las comisiones de julio un plan para instalar cubiertas blancas en edificios municipales con el fin de "reducir el efecto isla de calor, disminuir el consumo energético y reducir la temperatura de los edificios hasta 5 grados menos".

En un comunicado este lunes, la concejal Rosa Suriñach ha afirmado que Barcelona "necesita adaptarse a una realidad climática que ya está aquí" y ha defendido que las cubiertas blancas son una solución sencilla y de impacto inmediato.

Los republicanos también reclamarán medidas para proteger el patrimonio gráfico de la ciudad y pedirán impulsar la regulación de los alquileres de locales comerciales en las zonas más tensionadas.