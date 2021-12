ERC cree que la cuestión de confianza pactada con la CUP "pierde sentido" tras los Presupuestos

Defiende que el Govern se querelle contra Casado por sus declaraciones sobre el catalán

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha sostenido este lunes que el pacto con la CUP para que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se someta a una cuestión de confianza a medio mandato "pierde sentido" tras el rechazo de los 'cupaires' a apoyar los Presupuestos.

"Es evidente que después de no encontrarnos y no ponernos de acuerdo en los Presupuestos de este año, pierde sentido la cuestión de confianza del presidente", ha afirmado en rueda de prensa, después de que la portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, asegurara el sábado que actualmente el Govern no superaría una cuestión de confianza.

Vilalta ha insistido en que, tras el rechazo de la CUP a las cuentas, están trabajando para evaluar conjuntamente cómo queda el acuerdo de investidura y ha afirmado que los pactos "están para cumplirlos", aunque cree que la cuestión de confianza de Aragonès ha perdido sentido.

También ha defendido la necesidad de seguir contando con la CUP como socio del Govern porque comparten muchos objetivos y cree que deben "ir implementando las prioridades de la legislatura".

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

La portavoz de ERC ha celebrado la manifestación del sábado de Somescola en defensa del catalán y ha cargado contra los dirigentes políticos que buscan "dividir y fracturar" la sociedad catalana con este motivo.

En este sentido, ha cargado contra las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, en las que dijo que en Catalunya los profesores tienen instrucciones de no dejar ir al baño a los niños que hablan en castellano: "Basta, que deje de mentir, que deje de utilizar la escuela catalana, el catalán y los catalanes, para azuzar el odio".

De esta manera, Vilalta ha defendido que el Govern presente una querella contra el líder del PP, Pablo Casado, por sus declaraciones sobre el catalán en las escuelas: "Busca con una absoluta intencionalidad fragmentarnos, fracturarnos y atizar el odio para que esto sirva de semilla para esta fractura y división".

Ha explicado Govern está estudiando la posibilidad de presentar esta querella --Junts ya ha presentado una-- y ERC ve bien que se haga porque cree que hay que "actuar con contundencia".

"Defendemos siempre la libertad de expresión pero cuando son palabras que van a fomentar el odio y lo que quieren es intentar fracturar una sociedad e injuriar según qué personas, creemos que no pueden quedar en nada y que debemos ser absolutamente contundentes y exigentes", ha destacado.

Asimismo, ha acusado al PSC de ser "tibios" en la defensa de la inmersión lingüística y ha reclamado a los socialistas mantener su compromiso con el catalán en la escuela.