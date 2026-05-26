ERC cree que ningún partido que apoyó a Sánchez puede dar "crédito" a una moción de censura del PP

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que ningún partido que apoyó la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede dar "crédito" a una moción de censura encabezada por el PP y, añade, menos en el caso de los partidos de ámbito catalán.

En rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, preguntada por la imputación del expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en el 'caso Plus Ultra', ha pedido que el expresidente dé "todas las explicaciones".

Por otro lado, Capella ha advertido que "los atestados no suelen ser neutros" y, critica, van más en la línea de reforzar ciertas tesis y no en aportar pruebas.

En referencia a una posible moción de censura ha insistido que ERC no alimentará esta idea porque el PP es de "nefasta memoria" en Catalunya.

Sobre si Sánchez debería convocar elecciones ha dicho que deberá hacerlo cuando agote su mandato y, en todo caso, le ha instado a que antes de convocar elecciones "cumpla" sus acuerdos con ERC.