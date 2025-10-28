ERC interrogará a Sánchez en la 'comisión Koldo' del Senado y le exigirá que "esclarezca" todas las dudas sobre la trama

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha confirmado este martes que también asistirá y participará en la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' y le exigirá que "esclarezca" todas las dudas sobre esta trama, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

La participación de los republicanos estaba aún en duda hasta la mañana de este martes, que han confirmado que su portavoz en esta comisión, Joan Queralt, será el encargado de interrogar a Sánchez, aunque tendrá que compartir tiempo con EH Bildu.

En cualquier caso, ERC argumenta que acudirá al interrogatorio de Sánchez después de haber escuchado la intervención de la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, durante la semana pasada, y tras haber seguido "toda la información" relativa al 'caso Koldo' para "acudir con una posición clara y bien fundamentada".

Según han trasladado a Europa Press fuentes de ERC, el objetivo con el que acudirán a esta comisión es que Sánchez "esclarezca" las dudas y solicitarán explicaciones "claras y concisas" al presidente del Gobierno: "¿se trata de actuaciones individuales de tres cargos del PSOE o de un problema más amplio dentro del partido?".

Tal y como recordó Joan Queralt en su última intervención, ERC "es un partido exigente con la corrupción" y tiene la "legitimidad para exigir transparencia, ética y rendición de cuentas".

PERO QUE ACTÚE Y LEGISLE

Además, ERC exigirá a Sánchez que "actúe y legisle", más allá de "cartas y declaraciones de intenciones", de forma "efectiva para acabar con la impunidad de los corruptores y de las empresas que corrompen". "El Gobierno va tarde", sostiene ERC.

Eso sí, los republicanos descartan "participar en el juego del PP", al que acusan de convertir el Senado y esta comisión de investigación en "un anexo de Génova, al servicio de sus intereses partidistas y no de los intereses de la ciudadanía".

TODOS MENOS EL PNV

Tras la confirmación de ERC, el único grupo que no acudirá a esta comisión de investigación será el PNV, ya que Junts también ratificó este lunes que participará en la comparecencia de Sánchez.

La presencia del partido liderado por Carles Puigdemont en la comparecencia de Sánchez estaba en duda, pero finalmente han decidido acudir a interrogar al jefe del Ejecutivo en el Senado coincidiendo con la decisión de la ejecutiva de Junts de romper con el PSOE.

Por grupos de menor a mayor representación, Vox y UPN comparten el Grupo Mixto y es habitual ver a la senadora María del Mar Caballero (UPN) y al senador Ángel Pelayo (Vox) en las sesiones de la comisión de investigación. Además, serán los encargados de preguntar en primer lugar a Sánchez el próximo jueves.

En el caso del Grupo Izquierda Confederal, su portavoz es el senador por Pitiusas Juanjo Ferrer, aunque no podrá acudir, y el grupo todavía está decidiendo qué miembros acudirán a la comparecencia de Sánchez y cómo se repartirán los 50 minutos.

Y cabe que esperar que el PSOE quiera arropar a Sánchez con su plana mayor en el Senado e incluso no se descarta la posibilidad de que acudan algunos diputados.