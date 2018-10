ERC y JxCat ven encaminado un pacto sobre los diputados suspendidos y esperan cerrarlo pronto

Publicado 29/08/2018 18:26:17 CET

BARCELONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

ERC y JxCat han mantenido este verano conversaciones para encauzar la crisis de la suspensión de los diputados investigados por el proceso soberanista y las negociaciones van bien encaminadas para cerrar un acuerdo pronto, según fuentes conocedoras.

"Las negociaciones están encaminadas, pero no cerradas", han explicado las mismas fuentes a Europa Press, que confían en que el entendimiento acabará llegando.

Otras fuentes de la negociación coinciden en que todavía no se ha cerrado el acuerdo, pero no ven "una alternativa que no sea alcanzar un pacto" de cara al próximo pleno, fijado para el 2 de octubre --el Debate de Política General--.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho este miércoles que "la cuestión se ha solucionado" aunque no no ha querido concretar todavía el acuerdo por lealtad hacia las partes, y ha garantizado que las relaciones entre los dos socios del Govern son buenas.

En julio, los letrados del Parlament recomendaron a través de un informe sustituir temporalmente a los diputados suspendidos por miembros de su lista.

ERC aceptó la propuesta, pero JxCat quiso excluir al expresidente Carles Puigdemont de la medida, lo que provocó el desacuerdo entre ambos grupos, que se trasladó a la Mesa del Parlament y provocó que Torrent desconvocara en último pleno del curso político, para evitar que los acuerdos alcanzados en la Cámara pudieran ser recurridos y suspendidos.

En aquella ocasión JxCat aseguró que había alcanzado un acuerdo con ERC, pero ese pacto no llegó a producirse y la crisis entre ambos grupos se escenificó en un duro cruce de declaraciones que ahora los grupos quieren redirigir antes de llegar al pleno.