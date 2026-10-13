ERC niega una coalición con Podemos, que sí "contribuirá" a listas por Barcelona y Tarragona

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha negado este martes que exista una coalición con Podemos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha enmarcado el acuerdo en una "colaboración" y ha detallado que habrá miembros independientes del partido morado en las listas republicanas por Barcelona y Tarragona.

"La lista electoral es de ERC, el programa electoral es de ERC y los diputados y diputadas que consigan el acta el 29 de noviembre formarán parte del grupo de ERC", ha subrayado Albert en rueda de prensa al ser preguntado por si habrá coordinación de voto o si los representantes morados se integrarán en el grupo parlamentario republicano.

El portavoz de los republicanos también ha calificado de buena noticia que Podemos haya renunciado a presentarse en Cataluña, y ha asegurado que desde la formación morada entienden que "quien mejor puede defender al país, quien mejor puede plantar cara y ser muro de contención a la extrema derecha es ERC".

"Aquí no hay ninguna coalición, hay una colaboración entre dos fuerzas políticas, con un objetivo claro, muy transparente y muy explicado, que es parar a la extrema derecha y a la derecha extrema", ha insistido el portavoz republicano, que ha declinado detallar qué puestos en las listas ocuparán los independientes de Podemos.

Albert ha negado que Podemos haya exigido "puestos de salida" en las listas, y ha explicado que a lo largo de esta semana se celebrarán congresos territoriales del partido, tras lo que se confeccionarán las candidaturas, que deberán ser avaladas por la ejecutiva y el Consell Nacional de ERC.

FRENTE AMPLIO

Preguntado por cómo vería que Podemos se acabase integrando en el Frente Amplio en Madrid, el portavoz republicano ha subrayado que ERC no formará parte de dicha plataforma: "Pero nosotros hablamos con todo el mundo e intentaremos que todo el mundo entienda que nosotros también somos un actor importante para parar a la extrema derecha".

También ha negado que haya una línea roja a que Rufián participe en actos de campaña de los Comuns, y ha señalado que valorarán si esto acaba siendo una posibilidad.

Asimismo, Albert ha insistido en que "es bueno hablar y es bueno trabajar" entre fuerzas políticas de izquierdas para construir un muro contra la extrema derecha.

ACTOS DE CAMPAÑA

En cuanto a los actos en el resto del Estado, Albert ha concretado que Rufián compartirá escenario con la actual eurodiputada y exministra de Podemos, Irene Montero, "tanto en Madrid como en Barcelona".

"Veremos dónde abrimos y dónde cerramos, pero abriremos y cerraremos en Cataluña", ha detallado el portavoz, que ha señalado que estos actos se enmarcarán en la idea de unir fuerzas para combatir a la extrema derecha.

Sobre la posibilidad de que Podemos llegue a acuerdos similares al de ERC con BNG y Bildu, Albert ha respondido que sabe de la voluntad de los morados de "hacer cosas parecidas a las que ha hecho en Cataluña", y se ha mostrado dispuesto a ayudar y trabajar para contener a la extrema derecha desde las izquierdas.

EL EJE INDEPENDENTISTA

Preguntado por si cree que el acuerdo de colaboración con Podemos puede ser percibido por el electorado como un debilitamiento del perfil independentista de ERC, ha respondido que es una muy buena noticia para el independentismo que haya partidos que "en su ADN y en sus estatutos se definen como fuerza plurinacional y que defienden el derecho a decidir, decidan no presentarse en Cataluña y den apoyo y pidan el voto para ERC".

Ante las críticas de algunos militantes de ERC, como la exconsellera Dolors Bassa, por no haber consultado a las bases el acuerdo de colaboración con Podemos, Albert ha dicho que no se trata de una coalición que tenga que validarse por los órganos del partido.

"Poca cosa a consultar hay", ha dicho, tras lo que ha añadido que tendría poco sentido que la dirección del partido rechazase los apoyos de Podemos cuando la formación morada pide el voto para ERC.

Sobre si coincide con Rufián en situar a Junts en el bloque de los reaccionarios, Albert ha asegurado que los de Carles Puigdemont están en el bando de los demócratas, pero ha añadido que en su práctica parlamentaria han estado "excesivamente de acuerdo con el bloque reaccionario en el Congreso".