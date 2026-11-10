ERC propone rebajas fiscales por ley para quienes compren vivienda de uso residencial

Archivo - El diputado de ERC en el Parlament, Jordi Albert i Caballero, ofrece una rueda de prensa tras la cumbre educativa, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 25 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa ha convocado esta c - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC al Congreso por Barcelona Jordi Albert ha anunciado que la primera proposición de ley que prevén registrar en la Cámara baja tras las elecciones del 29 de noviembre planteará rebajas fiscales para quienes compren vivienda de uso residencial e "incrementar la fiscalidad a aquellos que utilicen la vivienda para especular".

En declaraciones este martes, Albert ha explicado que llamarán a esta proposición de ley 'Una familia, una casa', y ha señalado que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) será "un elemento trascendental" en esta norma.

"Se trata de incrementar los impuestos a las personas que acumulen, pero no de prohibir la especulación, en ningún caso. Lo digo porque en algunos mítines de precampaña hemos escuchado esta expresión", ha matizado Albert en referencia a la propuesta de los Comuns.

Preguntado por si puede concretar más cómo proponen bajar el ITP, el candidato republicano ha respondido que se deben "encontrar los mecanismos" para hacerlo, y que estas bajadas deben ir en función de las responsabilidades fiscales.

REBAJA "SUSTANCIAL"

"Es muy importante que la rebaja sea lo bastante sustancial como para que tenga impacto", ha añadido, aunque no ha entrado a detallar las cifras que proponen desde ERC.

Ha criticado que el PSOE y Sumar hayan tardado "7-8 años" en hacer propuestas en materia de vivienda, y ha reivindicado la de ERC por ser concreta y de aplicación inmediata.

Albert ha lanzado esta propuesta un día antes de la huelga general, cuyo motivo principal es la subida del coste de la vida y del precio de la vivienda, y a la que ha animado a sumarse "de forma activa", y dos días antes de que se voten en la diputación permanente del Congreso los decretos sobre vivienda del Gobierno.