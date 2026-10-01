ERC y PSC son los grupos con más propuestas aprobadas en el DPG y Vox y AC no aprueban ninguna

Votaciones durante el Debate de Política General, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

ERC y PSC-Units han sido los dos grupos del Parlament que más propuestas de resolución han conseguido aprobar durante el Debate de Política General (DPG) celebrado esta semana en la Cámara y cuyas votaciones se han producido este jueves por la tarde, mientras que Vox y AC no han recibido suficientes apoyos para ninguna de sus propuestas.

Según datos recogidos por Europa Press, se han votado un total de 528 propuestas de resolución (cada grupo tiene la posibilidad de presentar 22 propuestas, desglosadas cada una en tres apartados que se votan por separado), de las cuales se han aprobado 247 (el 46,8%) y se han rechazado 281.

Los republicanos han llevado 66 propuestas al debate, y ha conseguido el apoyo a 60 de ellas (el 90,9% de las presentadas), en temas como educación, vivienda y sanidad, entre otros.

El PSC ha conseguido aprobar 59 de sus 66 propuestas, (el 89,4%), pero no ha prosperado, por ejemplo, la propuesta del Govern de compras conjuntas de vivienda.

Los Comuns están en tercer lugar, tras lograr aprobar 49 propuestas suyas (el 74,2%), algunas relativas a vivienda, educación y sanidad, aunque no ha prosperado su rechazo a ampliar el Aeropuerto de Barcelona.

JUNTS, CUP Y PP

El cuarto grupo que ha conseguido aprobar más resoluciones ha sido Junts que, presentando 66, y ha logrado el apoyo a 39, pero una de sus principales propuestas, la reprobación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no ha conseguido suficientes adhesiones.

Con un 31,8% de propuestas aprobadas, la CUP ha logrado adhesión a 21 de sus propuestas; y el PP, por su parte, ha sumado el apoyo de los grupos a 19 de sus 66 iniciativas (28,8%).

"PACTO ANTIFASCISTA"

En el caso de Vox y AC, ninguna de las 66 propuestas que han presentado cada grupo, sobre rebajas de impuestos o sobre política migratoria, entre otros temas, han reunido el apoyo de la Cámara.

Ninguno de los partidos (PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP) que al inicio de la legislatura firmaron un "pacto antifascista" que contemplaba aislar propuestas de estas dos formaciones, ha apoyado o se ha abstenido en este DPG a propuestas de Vox y AC, y tan solo han recibido, algunas de ellas, el apoyo o la abstención del PP, de forma puntual, insuficiente para que se hayan aprobado.

COINCIDENCIAS DE VOTO

El análisis de Europa Press sobre las votaciones del DPG permite también conocer el nivel de coincidencia entre los diferentes grupos parlamentarios en el sentido del voto (es decir, en qué porcentaje han votado de la misma forma, sea en sentido positivo, negativo o abstención).

Así, se desprende de este análisis los Comuns y la CUP son el grupo con más coincidencia en el sentido del voto (80,5%); seguidos de ERC y los Comuns (79,2%); PP y Vox (77,3%); ERC y la CUP (76,3%); el PSC y ERC (72,3%); PSC y Comuns (70,1%); Junts y la CUP (63,8%), y Junts y ERC (61,6%).

Por contra, quienes menos coinciden son Vox y la CUP (con un 11% de coincidencia en el sentido del voto); seguidos de Vox y los Comuns (11,4%); ERC y Vox (13,3%); el PP y la CUP (15,3%); y el PP y los Comuns (17,2%).

POR GRUPOS

Por grupos, con quien más coincide el PSC es con ERC (72,3%), Comuns (70,1%), y CUP (57,4%); seguido de Junts (56,3%), AC (37,1%), PP (32,2%) y Vox (23,7%).

Junts coincide más con la CUP (63,8%), ERC (61,6%), y PSC (56,3%); después con los Comuns (53,8%), AC (43,9%), PP (30,9%) y Vox (25,9%).

ERC coincide con Comuns en un 79,2%, seguido de la CUP (76,3%) y el PSC (72,3%); después Junts (61,6%), AC (37,5%), PP (20,5%) y Vox (13,3%).

El PP vota más parecido a Vox (77,3%) que al resto de partidos, seguido de AC (54,4%), PSC (32,2%), Junts (30,9%), ERC (20,5%), Comuns (17,2%) y CUP (15,3%).

Vox solo coincide en más de un 50% con el PP (lo hace en el 77,3% de las votaciones), mientras que coincide un 44,7% con AC, un 25,9% con Junts, un 23,7% con el PSC, un 13,3% con ERC, un 11,4% con los Comuns y un 11% con la CUP.

Los Comuns muestran un mayor grado de coincidencia con la CUP (80,5%), y después con ERC (79,2%), el PSC (70,1%), Junts (53,8%), AC (33%), el PP (17,2%) y Vox (11,4%).

Por su parte, la CUP coincide mayoritariamente con los Comuns (80,5%) y con ERC (76,3%), seguidos de Junts (63,8%), el PSC (57,4%), AC (33,6%), el PP (15,3%) y Vox (11%).

Finalmente, AC solo coincide con el PP en más de la mitad de votaciones (en un 54,4%), después coincide más con Vox (44,7%), Junts (43,9%), ERC (37,5%), el PSC (37,1%), y con los Comuns y la CUP en un 33%.