ERC reclama al Govern un nuevo esfuerzo para un acuerdo con los docentes: "No tienen excusas"

Archivo - La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, Ester Capella - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha reclamado al Govern que haga un nuevo esfuerzo en la negociación con los docentes tras el rechazo en la consulta de los sindicatos al preacuerdo alcanzado la semana pasada: "No tienen excusas".

Durante su intervención en el Pleno del Parlament este jueves, ha sostenido que ERC ha facilitado estas negociaciones con sus acuerdos para los Presupuestos de 2026, y ha llamado a la Cámara entera a conjurarse para "salvar la educación y salvar el futuro del país".

"Esquerra ha hecho los deberes en la negociación de los Presupuestos" y ha relatado acuerdos para invertir en políticas educativas, para climatización de centros, para vales escolares y para aulas de acogida, entre otros temas.