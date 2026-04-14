ERC ve "evidente" que el edil cesado por el PSC en Ripoll (Girona) no siga como asesor de Paneque

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado este martes que considera "evidente" que uno de los dos ediles del PSC de Ripoll (Girona) cesado, Enric Pérez, no siga con su cargo como asesor de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque.

"No se puede estar en misa y repicando", ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament, tras la decisión de este martes del PSC de aceptar la renuncia de los concejales Enric Pérez y Anna Belén Avilés después de que ellos pusieran su cargo a disposición del partido por abstenerse en la votación del presupuesto de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols.

Capella ha defendido que ERC tiene mecanismos internos cuando se dan estos supuestos que se actúa con un procedimiento "inmediato" de expulsión y ha insistido en que su partido nunca va a pactar con AC.

NEGOCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Preguntada por el estado de la negociación de los Presupuestos de la Generalitat con el Govern, ha dicho que cuando haya noticias las explicarán y ha insistido en la negociación de elementos que aporten más autogobierno a Catalunya.

"Los acuerdos de investidura no eran aprobar Presupuestos, pero es evidente también que para completar la totalidad de los acuerdos de investidura nosotros haremos todo lo necesario para seguir avanzando con la soberanía y el autogobierno de nuestro país. También con la resolución del conflicto político", ha dicho.

PINTURAS MURALES DEL MNAC

Sobre el traslado de las pinturas murales del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al Monasterio de SIjena (Huesca), ha criticado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, esté "muy determinado" en que el 'Guernica' de Pablo Picasso se quede en el Museo Reina Sofía de Madrid y no vuelva al País Vasco --como ha pedido el ejecutivo autonómico-- y no así con el traslado de las obras a Sijena.

"No tiene sentido que el Estado defienda algo cuando se trata de Madrid y algo totalmente radical y distinto cuando se trata de Catalunya", ha dicho.

Sobre la aprobación de la regularización de personas migrantes por parte del Gobierno este martes, Capella le ha dado la "bienvenida" por no mantener lo que considera como una doble situación de ciudadanos con plenitud de derechos y otros que no tienen porque no se les reconoce la posibilidad de vivir en un país en el que viven.