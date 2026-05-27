Ercros convoca su junta de accionistas para aprobar su salida de Bolsa a instancias de Bondalti

Archivo - Fachada de Ercros. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Ercros ha convocado una junta general de accionistas para aprobar la exclusión de la Bolsa de las acciones de la compañía tras la oferta pública de adquisición (OPA) de Bondalti Iberica para hacerse con las acciones que no controla, a un precio de 3,505 euros por cada una.

La junta, que se ha convocado a solicitud de Bondalti, el accionista mayoritario de la sociedad, se celebrará el próximo 30 de junio a las 12 horas en Barcelona, o, en el caso de no contar con el quórum necesario, el 1 de julio, ha informado este miércoles Ercros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Bondalti, que tras una OPA a mediados de marzo controla el 77,23% del capital de Ercros, ha ofrecido un precio de 3,505 euros por acción, el mismo del anterior proceso de compra de acciones.

La convocatoria también incorpora la aprobación de cambios en la composición del consejo, como la fijación en siete el número de miembros, o el cese, renovación y nombramiento de los consejeros del organismo.

También se examinarán las cuentas anuales y el informe de gestión y de sostenibilidad de Ercros para el ejercicio 2025, la derogación de la política de retribución al accionista y de la política de remuneraciones de los consejeros aprobadas en 2025, así como el examen y aprobación, en su caso, de una nueva política de remuneraciones de los consejeros correspondiente a 2026.