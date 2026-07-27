Ercros descarbonizará el Complejo Industrial de Tarragona con un préstamo de 20 millones del ICF

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TARRAGONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ercros ha recibido un préstamo ICF EcoVerda de 20 millones de euros del Institut Català de Finances (ICF) para promover la descarbonización de las fábricas de Vila-seca I y Vila-seca II, integradas en su Complejo Industrial de Tarragona (CIT).

La compañía llevará a cabo diversas actuaciones de mejora de la eficiencia energética en ambas plantas, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 del CIT en un 56%, informa el ICF en un comunicado este lunes.

El préstamo financia aproximadamente el 35% de una inversión total de 56,7 millones de euros destinada a los proyectos de descarbonización que Ercros está desarrollando en el complejo.

El director financiero de Ercros (CFO), Luis Rebelo da Silva, ha asegurado que esta financiación permite "avanzar en la transformación del CIT hacia un modelo más eficiente y competitivo".

"Se trata de una inversión que reducirá significativamente las emisiones de CO2 y el consumo de combustibles fósiles, a la vez que reforzará la competitividad de nuestras instalaciones", ha añadido.

ACTUACIONES

El proyecto prevé instalar una caldera eléctrica en la planta de Vila-seca I, que sustituirá parcialmente los actuales sistemas de generación de calor basados en combustibles fósiles.

En la fábrica de Vila-seca II, Ercros pondrá en marcha una instalación de generación de vapor con biomasa y un sistema de recuperación de calor residual (REC), que permitirá aprovechar energía térmica que hasta ahora se perdía en el proceso productivo.