Esade crea la Chair in Social Impact para impulsar la investigación del Impacto Social

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Esade Center for Social Impact ha puesto en marcha la Esade Chair in Social Impact, que tiene por objetivo impulsar la investigación, la formación directiva y el diálogo en torno a la generación, la medición y la financiación del Impacto Social, informa en un comunicado este lunes.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Robert Bosch Stiftung, Fundación Bancaria BBK, Bertelsmann Stiftung e Impact Bridge, y está dirigida por la profesora, Lisa Hehenberger.

Hehenberger ha explicado que el objetivo es construir "un centro académico que desarrolla conocimiento pionero para que las organizaciones puedan desarrollar soluciones escalables, medibles y financiables a los desafíos sociales".

Esade ha señalado que la creación de esta iniciativa "reafirma" su compromiso de situar el impacto social en el centro de la formación en management y de contribuir a la transformación sistémica.

La investigación se centrará en áreas clave como la medición y gestión del impacto, la inversión de impacto, la inversión con perspectiva de género, el emprendimiento social y la filantropía orientada al cambio sistémico.