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BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Esade, Daniel Traça, ha presentado este martes el Plan Estratégico 2026-2029 de la escuela de negocios, que tiene el objetivo de adaptarse a "la transformación digital que viene".

También han participado en un encuentro con la prensa la decana de Esade Business School, Lisa Hehenberger; el decano de Esade Law School, Jorge Castiñeira, y el director de Esade Executive Education, Michele Quintano.

El objetivo es aumentar un 15% los alumnos de grados, hasta 3.700 alumnos, y un 34% los alumnos de másters, hasta los 865.

Está previsto que los ingresos alcancen los 154 millones en el curso 2028-2029, un 10% más que en el curso pasado, con una facturación de 72 millones en grados (+16,2%) y de 26 millones en másters (31%) más.

Traça ha explicado que el Plan Estratégico se ha redactado pensando cómo adaptarse y cómo preparar a las ideas y los líderes para hacer frente a este nuevo cambio tecnológico.

Para ello, lo han centrado en cuatro grandes verticales y tres temas horizontales, que prevén dar un mayor rol a las humanidades para formar a los directivos del futuro, ya que "deben volver a estar más en el centro" de la formación.

Además, la escuela de negocio quiere "transformar" los centros de aprendizaje para que los alumnos aprendan en todo el recinto de los campus y no solo en la clase.

CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD

La segunda gran vertical del plan es la contribución que hace la escuela de negocios a la sociedad, que prevé estrechar su relación con empresas, fundaciones y sector social de Barcelona, así como incrementar el acceso a Esade a través de becas y otros programas.

El documento también contempla el crecimiento de la escuela de negocios, ya que Traça ha explicado que necesitan nuevos perfiles y que "derecho y ADE no son suficientes".

En concreto, se crearán dos nuevas áreas centradas en 'Business technology' y 'Global governance', con cinco nuevos másters y un grado conjunto.

Traça ha explicado que ambas áreas ofrecerán una "formación técnica mucho más amplia" y enfocada en tecnología y geopolítica.

Por último, el Plan Estratégico contempla el incremento del claustro de profesores, una cultura mucho más emprendedora en toda la organización y el uso de la inteligencia artificial.

Por su parte, las palancas horizontales son el impacto de la IA en toda la escuela de negocios, la financiación de los estudios para aquellos estudiantes que necesitan becas y la proyección internacional.

GLOBAL GOVERNANCE

Castiñeira ha dicho que se ha impulsado el área de Global Governance, con un programa curricular propio, y que se ha renombrado la Facultad de Derecho a Facultad de Derecho y Gobernanza Global.

Ha añadido que el programa tiene un carácter interdisciplinar y que los alumnos reciben formación en temas como política, economía o derecho internacional, y que ofrece dos especialidades: Economía y Finanzas o Políticas Públicas y Relaciones Internacionales.

IA

Traça ha explicado que la IA "lo cambiará todo" y que en Esade tendrá cuatro grandes dimensiones: la manera de mejorar la experiencia de los estudiantes y su capacidad de usarla; la mejora del rendimiento de los profesores; la mejora de los procesos internos, y la mejora de los servicios a los miembros de la comunidad.

Hehenberger ha añadido que la escuela de negocios ha lanzado este curso un grado en Negocio e IA que cuenta con asignaturas de programación y una formación muy enfocada al uso de la IA en las empresas.

Quintano ha afirmado que la IA y la geopolítica son los dos temas que las empresas piden más para que se introduzcan en los programas formativos.