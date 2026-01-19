Un escape de gas en la avenida Lluís Companys de Esplugues (Barcelona) obliga a confinar a vecinos

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un escape de gas en la avenida Lluís Companys con Puig i Cadafalch de Esplugues de Llobregat (Barcelona) a raíz de unas obras en la vía pública ha obligado a confinar los vecinos y la escuela Isidre Martí.

El consistorio de Esplugues ha pedido que nadie se acerque a la zona, ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro mensaje en 'X', Protecció Civil ha activado la prealerta del Procicat por el suceso, donde han apuntado que el Complejo Deportivo Municipal Les Moreres ha sido evacuado por precaución.