El escritor Mark Galeotti publica 'Homo Criminalis': "El crimen nunca puede derrotarse por completo"

El escritor Mark Galeotti - CAPITÁN SWING

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor inglés Mark Galeotti valora en su libro 'Homo Criminalis' (Capitán Swing) cómo el mundo del crimen organizado ha estado presente desde el surgimiento de la sociedad moderna y cuál es su relación con los gobiernos, si bien considera que muchos se conforman con minimizarlo en lugar de eliminarlo: "El crimen puede (y debe) combatirse, pero nunca puede derrotarse por completo".

Lo explica en una entrevista concedida a Europa Press, en la que reconoce que el Estado siempre es más poderoso que el mundo de la delincuencia --a excepción de algunos ejemplos al borde del colapso como Afganistán, Somalia o Haití-- ya que los gobiernos cuentan con más armas, hombres y recursos.

"Pero los delincuentes se esconden en las sombras de la sociedad, en los barrios marginales o en los páramos sin ley. El objetivo es hacer que resulte demasiado difícil, demasiado caro y demasiado controvertido para que el Gobierno pueda desplegar toda su fuerza", subraya Galeotti.

En este sentido, pone de ejemplo los golpes policiales en países como Brasil para expulsar a delincuentes de una favela, cuya actuación solo sirve para empujarlos hacia la siguiente, incide Galeotti.

"Tienen que pacificar y vigilar cada barrio marginal que 'liberan', gastando dinero no solo en patrullarlo, sino también en prestar servicios públicos. No pueden permitirse hacerlo en todas partes, todo el tiempo".

INCREMENTO DE ARMAS

Preguntado por cómo la delincuencia organizada cada vez cuenta con más armas de fuego para proteger sus operaciones, el escritor reconoce que hay muchas formas de delinquir más allá de la violencia física directa, pero apunta que en caso de que tengan armas, "las usarán, ya sea para coaccionar a la población, resistirse a la detención o librar sus disputas con sus rivales".

De hecho, esto conduce a que personas inocentes se vean atrapadas en el fuego cruzado y a la sensación de que el Estado es incapaz o no está dispuesto a protegerlas, por lo que considera: "Esto debe ser una prioridad para la policía".

"LOS DELINCUENTES SE HACEN"

Galeotti considera que los delincuentes "se hacen, no nacen", pero afirma que las circunstancias en las que uno viene al mundo sí que importan, ya que las un miembro de una comunidad marginada tiene menos probabilidades de ver oportunidades y de enriquecerse de por medios legales.

Finalmente, las herramientas, leyes y el entorno en el que operan las redes criminales actualmente no se alejan demasiado de estructuras del siglo XVII, ya que los fundamentos del mundo del crimen siguen siendo los mismos: "Cuanto más cambian los delitos, más permanecen igual".