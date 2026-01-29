La escritora Anna Hope actualiza la novela de campo inglesa en 'Albión'

La escritora Anna Hope presenta 'Albión' - EUROPA PRESS

La escritora Anna Hope ha publicado en castellano y catalán 'Albión', una novela situada en una mansión familiar del siglo XVIII con la que ha querido sumergirse en el género de la casa de campo inglesa y en la que afloran temas como la herencia, el duelo, el privilegio y los secretos familiares.

En un encuentro con medios este jueves, Hope ha dicho que es una marca propia que Inglaterra ha desarrollado y atrae turismo, que se ve beneficiado por series como 'Downton Abbey' y las novelas de Jane Austen: "Quería cuestionar esta marca", ha dicho.

'Albión', publicada en castellano por Libros del Asteroide y en catalán por Amsterdam, tres hermanos se reúnen para el funeral del padre y cada uno de ellos quiere un destino diferente para la mansión, a lo que se suma la aparición de una estudiante norteamericana, rodeada de secretos, que transporta una verdad que rompe con los sueños de la familia y hace aflorar fantasmas.

Sobre el título, 'Albión', Hope (Manchester, 1974) ha afirmado que es una palabra que tiene "muchas connotaciones" en Inglaterra y es cuestionada, pero que decidió mantenerla, para confrontarla con algunas de las actitudes que tenían los hermanos.

Cerca de donde vive en Inglaterra, se hallan dos casas de campo británicas de estilo griego, que en su infancia interiorizó que era una casa "típicamente británica, una locura", pero que le permitió ver dos caras del alma inglesa: una de ellas, era propiedad de una familia con plantaciones y se convirtió en un internado elitista, mientras que en la otra estaban Led Zeppelin.

Por un lado, ha explicado, era la dominación, el imperio y el elitismo, y por la otra la creatividad y las corrientes contraculturales, que quiso incluir en la casa de su novela y esta familia para "cuestionar de forma profunda el alma inglesa".

Para la autora, en la novela pivota acerca de cuál es la base sobre la que se sustentan los fundamentos ingleses, qué significa ser inglés, qué incluye y cuál es la relación con los fantasmas del pasado.

Preguntada por si la novela hubiera sido diferente antes del Brexit, ha afirmado que forzó una conversación colectiva sobre qué era ser inglés con el nacionalismo muy presente, y que hizo aflorar fantasmas del pasado imperial: "Si (estos fantasmas) se pueden activar, es que no se han digerido colectivamente".

Ha explicado que en la novela quería recoger un gesto hacia el futuro que incluya "ternura y cuidado", y ha afirmado que este tipo de conversaciones sobre las antiguas certidumbres, la sensación de inestabilidad y los cambios se deben mantener.

ADAPTACIÓN TELEVISIVA

Sobre comparaciones con 'Succession' y 'Downton Abbey', que le encantan y la hacen feliz, ha dicho que intentó hacer una novela que envolviera al lector, encontrase el placer de leer Jane Austen o ver 'Succession' con esta familia, y quería "una novela inmersiva y que cuestionase".

Hope ha explicado que ha recibido el encargo para hacer el episodio piloto de una serie basada en la novela y que le "encantaría" que el proyecto llegase a buen puerto, y ha considerado que cuestionar la casa de campo inglesa no se ha visto demasiado en formato audiovisual.