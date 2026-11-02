Escrivá ve "preocupante" la inflación por la persistencia del encarecimiento de la energía

(I-D) El exvicepresidente del BCE, Luis de Guindos; el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin y la jefa de Economía de El País, Lucía Abellán, durante la celebración del Foro World in Progres - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha dicho este lunes que la evolución de la inflación "es preocupante por la persistencia de la subida de los precios de la energía", que ha dicho que ha tenido un tamaño considerable.

Lo han dicho durante su participación en el congreso World in Progress (WIP), que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, hasta este martes, en una charla junto al ex vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin.

Escrivá ha añadido que la preocupación tiene que ver con la persistencia de la inflación, que puede provocar efectos indirectos sobre otros bienes y servicios que se nutren de la energía, así como efectos de segunda ronda en salarios para preservar el poder adquisitivo.

IMPACTO "MODERADO"

Moulin ha añadido que, por ahora, el impacto de la inflación ha sido "moderado" y ha recordado que el BCE no subió los tipos en la reunión de octubre por la influencia de las dos subidas anteriores y por el fortalecimiento de las medidas financieras en la zona euro.

"Evidentemente estamos siguiendo la situación permanentemente" ha dicho Moulin, y ha recordado que la situación inflacionaria actual es diferente de la que hubo en 2021 y 2022, cuando había una demanda muy fuerte y un mercado laboral tensionado.

De Guindos ha explicado que el 'shock' actual es de oferta global "y esto es lo peor que puede ocurrir para los bancos centrales", ya que reduce el crecimiento económico y acelera la inflación.

Sin embargo, ha celebrado que el crecimiento en Europa se mantiene en positivo y que la inflación y la subida de tipos de interés no han provocado una recesión.

SITUACIÓN EN FRANCIA

Preguntado por la situación macroeconómica en Francia, Moulin ha dicho que provoca "cierta preocupación" que se puede ver en la subida del precio de la deuda gala, aunque ha recordado que el presidente de la República puede aprobar unos presupuestos para 2027 que reduzcan el déficit aunque no haya mayoría parlamentaria, por lo que ha apuntado que los mercados pueden haber sobrerreaccionado.

Escrivá ha ampliado el rango y ha dicho que "en algún momento los mercados pueden empezar a tener dudas sobre la sostenibilidad" de la deuda de las grandes economías a medio plazo y ha pedido que los países tengan marcos fiscales que generen confianza.

De Guidos ha añadido que la "credibilidad fiscal es clave, sobre todo en un entorno de subida de tipos de interés", y que, en un entorno en el que Europa debe subir el gasto en defensa, esta credibilidad es clave.

SALIDA DE LAGARDE

Preguntados por la salida de la hasta ahora presidenta del BCE, Christine Lagarde, los tres han coincidido en señalar que ha cumplido prácticamente con la totalidad de su mandato.

Han recordado que la propia Lagarde ha explicado que deja el cargo por motivos personales y no políticos, y han puesto en valor su trabajo al frente del banco central durante la pandemia y la crisis inflacionaria posterior.