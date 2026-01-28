Escuelas de Barcelona celebran el 'Día de la paz y la no violencia'

Colegios de Barcelona han participado a finalizar la obra de Solé. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diferentes escuelas de Barcelona han celebrado este miércoles por la mañana en la plaza Sant Jaume el 'Día de la paz y la no violencia' junto a la ilustradora y dibujante Carme Solé Vendrell, quien ha pintado en directo el cuadro 'Una abraçada'.

Durante la realización del cuadro, el experto en la obra de la artista y con quien forma un tándem creativo, Jaume Escala, ha cantado en catalán las canciones 'Imagine' y 'Blowing in the wind', informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

El acto ha tenido continuidad en el Saló de Cent del Ayuntamiento, en el que los centros asistentes han aportado su colaboración para culminar la obra de Solé.

La segunda teniente de alcalde del consistorio, Maria Eugènia Gay, ha resaltado la importancia de la celebración: "Vuestros trabajos y reflexiones han sido extraordinarios. Esta paz, la convivencia, esta cultura que significa trabajar para el acuerdo, comienza en vuestros patios, en les puertas de vuestros colegios".

Al acto también ha asistido el tercer teniente de alcalde, Albert Batlle, y la comisionada de Educación, Marta Sendra, quién ha pedido a los alumnos que "antes de enfadaros, escuchad el viento -en referencia a la canción de Bob Dylan-, que se refiere a pensar".