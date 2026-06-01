Espadaler aborda la creación de 91 unidades judiciales en Catalunya con el Ministerio de Justicia

Reunión de trabajo del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en Madrid - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha asistido este lunes a una reunión en Madrid con el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en que han abordado implementar las 91 nuevas unidades judiciales que se crearán este año en Catalunya.

También han tratado los retos de futuro en materia de digitalización y la mejora de la interoperabilidad entre administraciones, informado el Departament en un comunicado.

Por parte de la Conselleria también ha asistido la secretaria general, Maite Casado, y la secretaria para la Administración de Justicia, Iolanda Aguilar; por parte del Ministerio han acudido el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; la secretaria general para el Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, y la directora del Gabinete del Secretario de Estado, Ainhoa Alday.