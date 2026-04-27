Espadaler celebra la "sensibilidad" del Gobierno al crear 35 plazas de fiscal en Catalunya

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, durante la presentación de los resultados del Plan de Choque contra la Multirreincidencia, a 24 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrado este lunes la "sensibilidad" del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes al haber creado 35 plazas fiscales en Catalunya.

En declaraciones a los medios, ha concretado que, actualmente, hay 91 unidades judiciales, por lo que la creación de 35 plazas representa un incremento del 8%.

"Pasamos de 433 fiscales a 468. Esto es un incremento del 8%. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, creceremos en un año lo que hemos crecido en los últimos 7 años", ha apuntado.

El objetivo, según Espadaler, es que el crecimiento repercuta en una mayor eficiencia y agilidad del servicio público de justicia.

Tras explicar que consultarán y contrastarán con la Fiscalía Superior de Catalunya las alegaciones que quieran presentar, ha manifestado que con la decisión tomada se está intentado "desencallar la falta de recursos humanos, jueces y de fiscales" que había.

"Esto va en la línea, exactamente, en la que teníamos que ir", ha subrayado Espadaler, que defiende que la relación que debe seguirse es en función de las cargas de trabajo.