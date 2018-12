Espadaler responde a Turull que está dispuesto a visitarlo y que ya lo dijo a su familia

Publicado 05/12/2018 12:29:56 CET

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Units per Avançar y diputado del PSC-Units en el Parlament, Ramon Espadaler, ha asegurado que está dispuesto a visitar al exconseller Jordi Turull en la prisión y que ya lo transmitió a sus familiares.

Lo ha dicho este miércoles en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, después de que Turull recriminara a Espadaler no haberlo visitado tras haber sido compañeros muchos años en CiU.

Espadaler ha contestado a Turull que ya dijo a familiares de los presos que estaba dispuesto a visitarlos "tanto por humanidad, como por la relación" que han tenido, y que aún lo mantiene.

"Es tan cierto que no he ido a ver a los presos como que en su día dije a familiares que estaba predispuesto tanto por humanidad, como por la relación que hemos tenido. Una vez leída la entrevista a Jordi Turull, sigo estando predispuesto y así lo haré llegar hoy mismo", ha afirmado.

Turull ha asegurado que está muy decepcionado con que Espadaler no lo haya visitado: "No ha venido a verme. Después que no venda valores cristianos. ¿Tan grande es el complejo que tiene encima que le puede más la política que la humanidad?".