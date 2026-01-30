Espadaler subraya el diálogo entre abogados, jueces y fiscales para impulsar la Ley de Eficiencia

Archivo - El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en una jornada para analizar el nivel estatal de desarrollo y de implementación de los MASC celebrada en la sede del ICAB - CONSELLERIA DE JUSTICIA - Archivo

LLEIDA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha puesto en valor el diálogo entre abogacía, procuradores, judicatura, fiscalía y el Ministerio de Justicia como un factor que ha ayudado a impulsar la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial, que permite a la ciudadanía un servicio de justicia más "ágil, con más recursos y más cercana".

Así lo ha manifestado en la clausura del acto institucional de celebración de Sant Raimon de Penyafort en el Col·legi d'Advocacia de Lleida, donde ha añadido: "Ahora ya sabemos que vivir un cambio de paradigma como el que estamos viviendo con la implantación de la ley de eficiencia supone, a veces, dolores de cabeza y la necesidad de aplicar ajustes donde hay desajustes", informa el Govern en un comunicado.

Espadaler también ha destacado el acuerdo para la mejora de las condiciones del turno de oficio, que asegura una inversión de 5,7 millones de euros anuales durante 4 años y restituye el 31% del poder adquisitivo perdido en esta partida, y ha valorado que a pesar de que no se habían actualizado los módulos, no se ha dejado de prestar este servicio a la ciudadanía "más vulnerable".