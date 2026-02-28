Espadaler y Viñuales asisten al bicentenario de las carmelitas de la Caritat Vedruna

Un momento del acto en Tarragona - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha participado en Tarragona este sábado en el bicentenario de la Congregación de les Hermanas Carmelitas de la Caritat Vedruna, "primera institución nacida en Catalunya dedicada específicamente en la educación de las chicas".

La Tarraco Arena ha reunido a unas 5.000 persones vinculadas a la comunidad educativa Vedruna, que hoy es mixta y se ha extendido por Catalunya, informa el Govern en un comunicado.

Han asistido el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la delegada del Govern, Lucia López; el director general de Asuntos Religiosos, Ramon Bassas, y la directora de los Serveis Territorials del Departament, Rosanna Camps, y el acto ha servido además para presentar el proyecto educativo que orientará las 39 escuelas Vedruna desde el próximo curso.