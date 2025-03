Especialistas señalan la importancia de potenciar la vacunación de adultos en Catalunya

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Médicos y enfermeros han defendido la importancia de potenciar la vacunación de adultos en Catalunya, durante un debate en Barcelona donde han recalcado el valor de prevenir para evitar tener que tratar, aumentar los datos de coberturas de vacunación disponibles, abarcar todas las vacunas del adulto, y concienciar a la población y a los profesionales de que vacunarse es un hábito de vida saludable.

Un debate organizado por Europa Press en colaboración con la biofarmacéutica GSK ha reunido al director asistencial de la Gerencia de Atención Primaria del Delta de Llobregat (Barcelona), Daniel Rivilla, y los doctores Cristina Masuet, jefa de Medicina Preventiva del Hospital de Bellvitge; Esther Calbo, jefa de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitari Mútua Terrassa; Glòria Mirada, vicepresidenta de la Asociación Española de Vacunología y responsable de Gestión Integral de Vacunas de Lleida, y José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Han coincidido en la necesidad de aumentar las coberturas de vacunación y de que éstas se publiquen para mejorar el seguimiento y así tratar de acercarse al máximo a los objetivos de vacunación marcados por el Ministerio de Sanidad. Además, han constatado falta de datos de vacunación sobre grupos de riesgo, como los pacientes inmunodeprimidos, pese a ser los más vulnerables.

DIFERENTES RUTAS DE VACUNACIÓN

En su introducción al debate, Mirada ha abordado las recomendaciones y calendarios de vacunación de los adultos según su edad y/o condición de riesgo, el estado de las coberturas de vacunación en estas personas, y los objetivos a alcanzar, marcados por el Ministerio.

También ha expuesto las diferentes rutas de vacunación existentes en Catalunya según el perfil del paciente a vacunar, como vacunación en el entorno laboral, residencias o centros educativos. Sobre los pacientes de algún grupo de riesgo, según el área geográfica donde vivan, los pacientes se vacunarían en el Servicio de Medicina Preventiva o podrían ser derivados a Atención Primaria: se debe a que ahora en Catalunya hay 5 hospitales que cuentan con Servicio de Medicina Preventiva, un porcentaje pequeño para la población existente, según la especialista.

Respecto a las coberturas de vacunación en adultos, "aún queda trabajo por hacer" en Catalunya, sobre todo en mayores no institucionalizados y con 'brecha digital'. Además, ha defendido no desaprovechar ninguna oportunidad de contacto con el sistema sanitario para vacunar; perder el miedo de coadministrar vacunas si es necesario, y trasmitir la información con campañas que reflejen la realidad y no lleven a minimizar el riesgo de los grupos diana, ya que el adulto de 65 años que se encuentra bien no percibe que esté en riesgo de contraer alguna enfermedad prevenible.

En su intervención durante el debate, Mirada ha comparado la vacunación de adultos con una carrera de fondo con obstáculos, no de velocidad: "Es fundamental la planificación, definir las estrategias adecuadas y buscar las mejores rutas asistenciales".

BENEFICIO INDIVIDUAL Y SOCIAL

Rivilla ha reivindicado que la Primaria es una estructura preventivista, cercana al entorno del paciente, que tiene muy claro que vacunar es lo más eficaz y eficiente para prevenir enfermedades transmisibles. Ha destacado que la vacunación ofrece un beneficio individual, pero también comunitario; y que falta potenciar una visión global: no ver un adulto concreto con una enfermedad concreta, sino una estructura enlazada a todos los niveles. "Viendo los resultados, deberíamos dar un impulso con estrategias anuales a nivel de calendario y sobre todo a los más vulnerables", ha dicho.

Masuet ha dicho que en los hospitales con Servicio de Medicina Preventiva (SMP) se definen unos circuitos internos a través de los que se deriva a pacientes desde otras especialidades. "En el SMP damos un consejo individualizado para ese paciente que presenta múltiples factores que le predisponen a infectarse y es importante que afloren las dudas de por qué no se ha vacunado previamente", y por eso ha destacado el papel de los profesionales sanitarios: "Todo lo que nosotros recomendamos a nuestros pacientes tiene un impacto brutal y, si les dedicamos unos segundos a explicarles el porqué, tendremos a una persona que ha ganado un estilo de vida saludable para toda su vida".

Calbo ha explicado en este mismo sentido que el poder de la recomendación es infinito: "Trabajo en un servicio de enfermedades infecciosas que se dedica a tratar a los pacientes que tienen infecciones que no hemos prevenido", lo cual genera una motivación intrínseca muy poderosa, ya que, cada vez que un paciente es atendido con una enfermedad para la que debió recibir una vacuna pero no la recibido, "te planteas en qué nos hemos podido equivocar".

Según ella, "analizar cuál es la realidad es el arma más poderosa para mejorarla" y para eso es necesario disponer de datos: "Todas las tareas preventivas son difíciles de justificar a no ser que seas capaz de medir".

García Navarro ha insistido en la vacunación como parte de un "envejecimiento saludable" en una sociedad cada vez más longeva: en 2033 una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años. Ha recalcado que una parte pequeña de este aumento en la longevidad se ha logrado tratando enfermedades, pero la mayor parte se ha conseguido gracias a actitudes preventivas y a incorporar hábitos saludables, como ejercicio físico, dieta, interacción social y prevención de enfermedades, crónicas e infecciosas.

Por eso ha pedido un sistema sanitario que no se limite a tratar enfermedades, de forma episódica y reactiva, "sino que podamos empezar a actuar y a vacunar antes de que los pacientes lleguen a los servicios de Urgencias. Tenemos que empezar a cambiar este concepto, el sistema sanitario tiene que activar e invertir más en prevención. El presupuesto que tenemos destinado a vacunas en todo el sistema sanitario de Catalunya, del Estado español y de Europa es ínfimo en comparación con el presupuesto que tenemos en fármacos para tratar enfermedades, en procedimientos quirúrgicos o en procedimiento de técnicas".

Ha valorado la importancia de la prevención para vivir más años con buena salud: "Hay que evitar tener enfermedad, para ser feliz, y eso significa prevenir, y dentro de la prevención y del envejecimiento saludable, un pilar fundamental son las vacunas, además del ejercicio físico, la dieta y la relación social".

Todos los expertos han coincidido en la necesidad de acercar las vacunas a la población adulta para conseguir mayores coberturas de vacunación en personas sanas y pacientes de riesgo. Para ello han destacado la importancia de informar de la forma que tenga más impacto, recalcando la cantidad de vidas que se salvan gracias al calendario de vacunación. Además, han coincidido en la importancia de aprovechar cualquier contacto con los pacientes para vacunar.

García Navarro ha dicho que hay que romper el molde en cuanto a que la vacunación sea solo responsabilidad de los especialistas de Primaria, y ve necesario aprovechar cualquier visita a un centro sanitario como una oportunidad para vacunar. Calbo ha dicho que, si se pone al paciente en el centro, "lo más accesible es lo mejor" y que, si el paciente en algún momento de su vida está vinculado a la atención hospitalaria, lo óptimo sería vacunar en el hospital: "Derivar a Primaria en estos casos lo hace más complejo y supone generar una nueva visita al paciente". Rivilla ha destacado la importancia de la coadministración de varias vacunas en el adulto, al igual que en los bebés.

Mirada ha subrayado la importancia de que la vacunación debería abordarse igual que la prescripción de tratamientos, ya que está comprobado que se vacuna más allí donde el profesional recomienda más la vacunación: "Perdemos oportunidades cada día".