Imagen del incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado un incendio forestal en Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) a las 18.01 tras recibir un aviso este sábado a las 16.52.

22 dotaciones terrestres y 3 medios aéreos de los bomberos trabajan en el fuego, han informado en una publicación en X recogida por Europa Press.

La zona quemada está "totalmente rodeada con líneas de agua y trabajada con herramientas manuales", han detallado.