Estabilizado el incendio de Tiana (Barcelona)

Helicóptero durante el incendio - Kike Rincón - Europa Press

TIANA (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anuncido este viernes por la tarde que los Bombers ya han estabilizado el incendio forestal de Tiana (Barcelona).

En declaraciones sobre las 16.30 junto al alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, la consellera ha explicado que hay dos pequeñas urbanizaciones que siguen confinadas.

Parlon ha detallado que se han quemado unas 48 hectáreas, según una primera estimación de Agents Rurals.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)