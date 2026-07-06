La estación de Flaçà (Girona) tendrá 2 nuevos pasos inferiores con 10,34 millones de Adif

Mapa de las obras en Flaçà - ADIF

GIRONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado por 10,34 millones de euros las obras para construir 2 nuevos pasos inferiores que permitirán eliminar el paso a nivel existente en la estación de Flaçà (Girona), informa en un comunicado este lunes.

El objetivo es garantizar más y mejor permeabilidad de la infraestructura ferroviaria a su paso por la trama urbana, aumentando la seguridad para los ciudadanos y para la explotación ferroviaria.

El paso a nivel a suprimir está en el punto kilométrico 221/740 de la línea de ancho convencional Barcelona-Girona-Figueres-Portbou, en el cruce con la calle Comerç.

El proyecto prevé un paso inferior para vehículos a unos 500 metros en sentido oeste; un paso inferior peatonal muy cerca del emplazamiento del paso a nivel actual; nuevos viales, y urbanizar el sector.

Las obras incluyen el desvío de los servicios afectados por la las obras, obras de drenaje de la plataforma que permitan evacuar el agua de lluvia, señalización vertical y horizontal, así como los elementos de seguridad vial y las obras correctoras de impacto ambiental.