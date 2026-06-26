La estación de Sants multiplicará su superficie para acoger hasta 75 millones de viajeros en 2030

Archivo - Viajeros cogen un tren de rodalies, en la estación de Sants, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras en la estación de Sants en Barcelona prevén aumentar el espacio de la estación, especialmente en Rodalies y alta velocidad, gracias a su expansión hacia la plaza de los Països Catalans, con el objetivo de responder a una demanda estimada de 74,7 millones de viajeros para 2030.

Esta ampliación forma parte de una primera fase de actuación en la infraestructura, que cuenta con una inversión de más de 150 millones de euros, y contempla también la restauración de la plaza y la reordenación de los entornos, según información remitida por Adif.

La alta velocidad casi triplicará el espacio disponible (+175%), siendo el que más aumenta, con un vestíbulo para los viajeros que pasa de 3.700 metros cuadrados (m2) a 10.220 m2; seguido de Rodalies, que contará con un 85% más de espacio o 4.400 m2; los servicios al cliente (+40%) y el vestíbulo general (+15%).

Respecto a la reordenación de los accesos a la estación, las obras supondrán el cierre en el tercer trimestre de este 2026 por el lado de la montaña (que abrirá en el cuarto trimestre) y la plaza de los Països Catalans, mientras que en septiembre se prevé la apertura del acceso por el lado del mar.

La ampliación también contempla nuevos niveles, que llegarán a 4: un vestíbulo, que acogerá el acceso a la infraestructura y sala de embarque; un primer nivel, con otra sala de embarque; un segundo nivel, con una zona VIP para la alta velocidad, y un tercer nivel, que acogerá oficinas de Adif y salas técnicas.

ACTUACIONES FUTURAS

Además, Adif tiene actualmente en contratación la redacción del plan de fases que completará la transformación de la estación, con el objetivo de "definir una estrategia que determina un orden lo más eficiente posible y económicamente racional".

Prevé actuaciones como el soterramiento de la bolsa de taxis, la construcción de nuevo aparcamiento en el lado de la montaña o de un nuevo acceso al Metro de Barcelona, y con el objetivo final de crear un "nodo de movilidad multimodal" que responda al incremento de la demanda.