Ester Pujol y Ander Lizaso ganan el concurso para diseñar las terrazas de la Rambla de Barcelona

Render del diseño de las terrazas del equipo formado por Ester Pujol y Ander Lizaso. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diseñadores industriales Ester Pujol y Ander Lizaso han ganado el concurso que el Ayuntamiento de Barcelona abrió para diseñar los elementos que equiparán las terrazas de los bares y restaurantes de la nueva Rambla, una vez finalizadas las obras de reforma.

En un comunicado este jueves, el consistorio ha recordado que el diseño se aplicará en la Zona de Excelencia de La Rambla y que han buscado generar una "propuesta unificada de autor que posicione la ciudad como referente internacional en el diseño del espacio público".

El proyecto 'Areny' de los diseñadores ha sido seleccionado entre las 8 propuestas que accedieron a la segunda fase del concurso, que incluía el diseño del elemento delimitador del espacio de la terraza, la pizarra informativa y el mueble auxiliar.