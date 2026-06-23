Una estudiante de Banyoles (Girona), nota más alta en Catalunya de las PAU con un 9,9

Archivo - Las PAU en Catalunya - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del INS Pere Alsius i Torrent de Banyoles (Girona) Laura Tallada Fàbrega ha sido la nota más alta de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya, con un 9,9.

Por provincias, en la de Barcelona las notas más altas han sido cuatro estudiantes, con un 9,8: una del Institut Vallès de Sabadell, uno del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, otro del Institut Torre del Palau de Terrassa y otro del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.

En la provincia de Tarragona, la nota más alta ha sido para un alumno del Institut Baix Camp de Reus, con un 9,7, y en Lleida, la más alta ha sido para una alumna del INS Els Planells de Artesa de Segre, con un 9,6.